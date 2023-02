Ward Lemmelijn: "Het WK indoorroeien is een prestigeslag onder roeiers"

Sinds iedereen tijdens de coronacrisis verplicht in eigen land moest blijven, wordt het WK indoorroeien online georganiseerd. Dit jaar kregen deelnemers wel de keuze. Online deelnemen of naar Toronto in Canada reizen.

Vorig jaar moest Ward Lemmelijn diep gaan om zich te verzekeren van de wereldtitel en ook dit jaar belooft het een spannende strijd te worden.

Vooral de Duitser Oliver Zeidler wordt gezien als een gevaarlijke klant. Zeidler is tweevoudig wereldkampioen in de skiff en heeft een persoonlijk record op de ergometer van 5'37"7.



Daarmee is zijn beste tijd bijna drie seconden beter dan het PR van Lemmelijn: 5'40"6.

"Het gaat zwaar zijn", beseft Lemmelijn. "Samen met Ziegler ben ik de medefavoriet. Zijn PR is iets beter, maar ik ben in goede vorm. Ik heb mijn eigen Belgische record twee weken geleden ook nog scherper gesteld."



"Dit jaar is het belangrijkste om me te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar dit WK is een prestigeslag onder roeiers. Als je indoor wereldkampioen kan worden, dan laat je wel zien aan de roeiwereld dat je in grote vorm bent."

Lemmelijn begint aan zijn opdracht zondagavond om 20.30u.