Tom Pidcock voor de Omloop: "Beslissing om WK veldrijden te laten schieten, loont nu al"

"Gisteren in de verkenning van de Omloop voelde ik me ook best goed. De helling waarvan ik het minste houd, de Bosberg, die heb ik nog nooit zo snel opgereden als gisteren. Niet slecht."

In de Ronde van de Algarve maakte de 23-jarige Brit inderdaad indruk. "Ik klom goed. Het is mooi dat ik al iets gewonnen heb, nadat ik het WK veldrijden heb opgeofferd."

"Ik denk dat mijn beslissing nu al loont. Ik was in de Algarve een andere renner dan ik vorig jaar was."

"Maar ik voelde wel jaloezie toen ik het WK in Hoogerheide zat te bekijken", vertelde Pidcock. "Maar ik wou een langere periode om me voor te bereiden op het wegseizoen. Ik wou die bredere basis, want vorig jaar was ik niet consistent."

Het is al de derde keer in zijn jonge carrière dat Pidcock de Omloop Het Nieuwsblad zal rijden. Vorig jaar werd hij 18e, bij zijn debuut in 2021 55e. "Het is niet de wedstrijd die me het beste ligt. Maar het wordt een beetje winderig, en er zit veel kwaliteit verspreid over het peloton. Ik ben zeker dat er gekoerst gaat worden. Misschien vroeger dan normaal. Ik denk dus dat de koers wel zwaar genoeg zal zijn."

"Vorig jaar beleefden we als team ons beste seizoen in de klassiekers tot nu. Dat vertrouwen brengen we dit jaar mee. Daar gaan we op bouwen. Maar voor mezelf was het vorig jaar niet de beste periode. Beter doen dan toen wordt voor mij niet moeilijk, denk ik."



"Waar ik precies goed wil zijn, dat valt moeilijk te zeggen. De Strade Bianche is één van mijn favoriete koersen, net als de Ronde van Vlaanderen. Maar alle klassiekers zijn zo zwaar dat het moeilijk te voorspellen valt waar ik op mijn best zal zijn."





Pidcock komt in het openingsweekend enkel in actie in de Omloop Het Nieuwsblad. Zondag is hij er niet bij in Kuurne-Brussel-Kuurne.