Blessure of baaldag? Golfer Thomas Detry geeft op na eerste ronde in PGA-toernooi

Detry speelt dit jaar full-time op de Amerikaanse PGA Tour en is aan een heel regelmatig seizoen bezig, met de 18e plaats in de ranking tot gevolg. Maar in de eerste ronde van de Honda Classic in Florida wilde het niet lukken voor onze landgenoot.



Vooral op hole 9 liep het helemaal fout. Detry had een putt van zo"n anderhalve meter voor par, maar stapte na 4 putts van de hole met een triple bogey. Uiteindelijk beëindigde Detry zijn ronde met een score van 76 slagen, goed voor plaats 136 in de tussenstand.



Na de eerste ronde kwam het nieuws dat Detry zich had teruggetrokken uit het toernooi. Of Detry last heeft van een blessure is niet bekend. Op sociale media kreeg hij meteen de wind van voren van Amerikaanse "golffans".

Het is pas de eerste keer in een reeks van 15 toernooien op de PGA Tour dat Detry de cut halverwege het toernooi niet haalt. Enkel de Spanjaard Jon Rahm, de nummer 1 van de wereld, en olympisch kampioen Xander Schauffele hebben een betere reeks.