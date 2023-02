Zondag bekerfinales in het volleybal: "In het Sportpaleis kan het soms spoken..."

Zondag worden in het Antwerpse Sportpaleis de bekerfinales in het volleybal gespeeld, zonder twijfel hét Belgische volleybalevenement van het jaar. Bij de mannen is Roeselare torenhoog favoriet, bij de vrouwen lijkt het alle kanten uit te kunnen. Al is onze commentator Marc Willems van niets meer zeker: "Een bekerfinale in het Sportpaleis is al wel eens onvoorspelbaar gebleken."

15e - en één meer dan Maaseik - voor Roeselare?

Bij de mannen is de bekerfinale een West-Vlaams onderonsje tussen Roeselare en Menen.

Roeselare mag voor de 20e keer een finale spelen en kan voor de 15e keer de beker mee naar huis nemen. Dat zou er eentje meer zijn dan aartsrivaal Maaseik, wat zeker weten een extra motivatie is.

In het besef dat de ploeg van coach Steven Vanmedegael dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd heeft verloren, trekt het blauwe supporterslegioen met héél veel zelfvertrouwen richting Antwerpen. De weg naar het Sportpaleis is hen bekend, de weg mét de beker terug naar huis is ook een vertrouwd beeld

Puzzelwerk na blessure voor Est Tammearu

Eén mogelijk barstje in het pantser van Roeselare is de blessure voor Märt Tammearu. De hoekspeler raakte deze week geblesseerd op training. Extra kopzorgen voor coach Steven Vanmedegael dus, omdat ook twee andere hoekspelers (Simon Plaskie en Seppe Rotty) nog niet inzetbaar zijn. Er zullen creatieve oplossingen gevonden moeten worden. Benieuwd welke dat zullen zijn."

Roeselare is dit seizoen nog ongeslagen in de competitie.

Trofee als afscheid van een clubicoon bij Menen?

Bij Menen is er absoluut geen sprake van gewenning. Voor hen is het slechts de tweede finale uit de clubgeschiedenis. De vorige keer dateert al van 2007, toen de finale in Knokke-Heist werd gespeeld, maar Maaseik een maatje te sterk was. Het wordt dus een bijzondere dag voor Menen en vooral voor clubicoon Jelle Sinnesael.

De 37-jarige kapitein speelt al zijn 15e jaar bij Menen maar houdt zijn volleybalcarrière op het einde van dit seizoen voor bekeken. Wat een mooi afscheid zou het voor hem kunnen worden… In Menen geloven ze in een stunt. Want was vorig jaar Aalst ook niet de favoriet? En ging Gent toen niet verrassend met de beker naar huis?

Voor Menen is het nog maar de tweede bekerfinale ooit.

Pijnlijke herinnering voor Gent

De beker bij de vrouwen gaat sowieso naar een Oost-Vlaamse club. Gent aast op revanche na de verloren finale van vorig jaar. Toen denderde Gent zonder nederlaag door de competitie (tiens… waar heb ik dit nog gelezen?), maar op die bewuste zondag in het Sportpaleis smashten ze zich te pletter tegen een enthousiast Oudegem.

Gent wil dat geen twee keer laten gebeuren. De ploeg heeft tonnen ervaring met speelsters als Marlies Janssens, Laure Flament, Iris Vandewiele, Aziliz Divoux, Els Vandesteene, … Het kan van doorslaggevend belang zijn om de tweede beker uit de clubgeschiedenis te winnen. Nog maar 1 bekeroverwinning? Verrassend weinig voor een club die toch al jaren meedraait aan de top van het Belgische vrouwenvolleybal.



Gent heeft nog maar 1 bekeroverwinning op zijn palmares staan.

Het jonge geweld van Asterix

Tegenstander Asterix Avo Beveren heeft heel wat meer bekers in de kast, 16 meer bepaald (het merendeel daarvan won het toen de club nog Asterix Kieldrecht heette). Ervaring heeft het team van coach Kris Vansnick heel wat minder.

De ploeg is (met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar) piepjong. Alleen Manon Stragier en Britt Rampelberg hebben Sportpaleis-ervaring. Dat hoeft geen nadeel te zijn, want het jeugdige aanvalsgeweld van Asterix kan makkelijk een wedstrijd in hun voordeel beslechten.

Het kan dus alle kanten uit in de vrouwenfinale. Na een succesvolle Europese campagne (zowel Gent, als Asterix bereikten de kwartfinales in een Europese beker) verdienen beide clubs een knalwedstrijd in een vol Sportpaleis en met veel kijkers voor de buis.



De gemiddelde leeftijd van Asterix is 19 jaar.

Marc Willems

Live op Canvas en sporza.be