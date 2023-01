Gent heeft in terugmatch minder moeite met Oostende en speelt bekerfinale tegen Asterix Avo

Hoe spannend de heenmatch in Oostende was, zo dominant was de zege vanavond.

Met een 2-3-zege aan de kust na een ware thriller, had Gent het mentale voordeel in de return van de tweede halve finale. Maar Oostende verkeerde in goede vorm en etaleerde die in de competitie met 4 zeges op rij.

Iedereen stond dus op scherp bij Gent, dat meteen goed uit de startblokken kwam. Na winst in de eerste set (25-18) viel alle druk van de schouders bij de thuisploeg.

De Gentse dames walsten in set 2 over hun tegenstander (25-11). De veer brak bij Oostende, dat ook de laatste set verloren zag (25-16).

Dolle vreugde bij de thuisploeg, want zij strijden op 26 februari in het Sportpaleis om de beker. Als daar ook gewonnen wordt, zal het feestje in de kleedkamer - met de nodige champagne - mogelijk nog groter zijn.