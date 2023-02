Volgens Vandenbempt is Lukaku gelanceerd: "Hij trappelde en bonkte tegen de poort als een ongeduldige stier"

Romelu Lukaku heeft zich met zijn invalbeurt en zijn doelpunt in de Champions League-wedstrijd tegen Porto opnieuw in de harten van de voetbalwereld gevoetbald. Ook het hart van Peter Vandenbempt, die de wedstrijd becommentarieerde voor Proximus, ging sneller slaan bij de acties van de beresterke spits: "Dit was wat hij nodig had om Lukaku te zijn."

Minuut 58 in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League tussen Inter en FC Porto. Tussenstand 0-0. Een flauwe, volgens Gert Verheyen "strijkplank"-achtige, Edin Dzeko maakt plaats voor Romelu Lukaku, San Siro zet zich terug recht op zijn stoel. Ook Peter Vandenbempt, op de commentatorplaats in Milaan, schoof naar het puntje van zijn stoel: "Lukaku was ongeduldig. Hij stond te trappelen om te mogen spelen." "Vergelijk het met een stier die voor hij de arena binnenkomt staat te trappelen met zijn poten en te bonken tegen de poort. En toen lieten ze hem los..."

Over zijn 30 min: "Veel beter kun je niet"

Het halfuur post-Lukaku overvleugelt volgens Vandenbempt het uur pre-Lukaku: "Wat hij in die tijdspanne heeft gedaan als invaller, veel beter kun je niet doen."

"Zeker als je kijkt naar zijn acties die potentieel beslissend konden zijn: een met de borst afgelegde bal voor Barella, een bijna-assist voor Martinez, een doelpunt en op het einde nog een prima afgedwongen kans."

Het contrast met de prestatie van Dzeko laat vermoeden dat het duo Lautaro Martinez - Romelu Lukaku in ere hersteld kan worden. Peter Vandenbempt

"Ik vond het ook frappant hoe hij een diep gespeelde pass krachtig en goed aflegde voor zijn maatje Martinez. Het contrast met de prestatie van Dzeko laat vermoeden dat het duo van 2 à 3 seizoenen geleden helemaal in ere kan hersteld worden", oppert Vandenbempt.

Lukaku maakte de enige treffer tegen Porto.

"Ondanks alles zit hij goed in zijn vel"

Niemand hoeft er meer aan te twijfelen, speculaties over zijn vorm en zijn vertrouwen zijn gisterenavond tenietgedaan. "Je zag aan alles dat hij ondanks alles toch goed in zijn vel zit. Het was het soort invalbeurt dat hij nodig heeft om volledig los te komen."

"Veel meer dan zijn invalbeurt zondag, waar ik hem toch maar matig vond. En die strafschop... Dat was toch ook maar geluk. Een Lukaku die altijd op zoek is naar perfectie weet dat ook wel. Voor hetzelfde geld is het geen doelpunt, maar een gemiste strafschop."

Is hij gelanceerd? "Ja"

Is zijn prestatie dan een signaal dat hij "gelanceerd" is? "Ik zou durven denken van wel. Het kan niet anders dat hij de volgende wedstrijd aan de aftrap zal staan, tenzij er parameters zijn die iets anders zeggen. Ook voor zichzelf zal hij het gevoel hebben dat hij vertrokken is."

Dit was wat hij nodig had om Lukaku te zijn. Peter Vandenbempt