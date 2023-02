Romelu Lukaku bevrijdt Inter en zichzelf met winnend doelpunt tegen Porto

Romelu Lukaku: "Ik ben heel blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen met mijn goal. We winnen vandaag, dat was het allerbelangrijkste, en daar zijn we als ploeg heel blij mee. We hebben ons doel bereikt. We speelden een goede wedstrijd en creëerden een heel aantal goede kansen. We hoopten nog op een tweede treffer, we hebben daar ook nog naar gezocht, maar we moeten hier tevreden mee zijn."