Lukaku opgelucht na winnende treffer: "Was misschien wel zwaarste periode uit mijn carrière"

Romelu Lukaku moest vanavond tevreden zijn met een halfuurtje speeltijd. Trainer Inzaghi verkoos Dzeko boven onze landgenoot en zag hoe zijn ploeg zwoegde maar niet tot scoren kwam tegen het stugge Porto.

Rond het uur kreeg Lukaku zijn kans. En die greep hij. Een gretige invalbeurt met een aantal goede acties werd vlak voor het affluiten bekroond met het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Ik ben heel blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen met mijn goal", vertelde de spits na de wedstrijd. "We winnen vandaag, dat was het allerbelangrijkste. We speelden een goede wedstrijd en creëerden een heel aantal goede kansen."