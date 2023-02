Ellen Van Loy rijdt zondag laatste cross in Oostmalle: "Het is mooi geweest"

Ellen Van Loy kondigde in december al aan dat ze in Oostmalle de laatste keer de crossfiets van stal zou halen. Sindsdien was het "afzien en genieten", zegt ze nu in een persbericht.

"Afzien, omdat er momenteel heel hard wordt gereden", lacht Van Loy. "Maar vooral ook genieten van de aandacht. Zowel in Middelkerke als het afgelopen weekend in Brussel werd ik na afloop gehuldigd op het podium voor mijn carrière."

"De reacties van de collega-rensters, de pers, de organisatoren, mijn trouwe supporters en het veldritpubliek zijn hartverwarmend."