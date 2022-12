Ellen Van Loy zet punt achter veldritcarrière en wordt jeugdcoach

Ellen Van Loy was een laatbloeier in de cross. Pas op haar 28e dook ze het veld in. Ze bleef de cross ook steeds combineren met haar job als zorgmedewerkster. Ook na haar actieve carrière zal ze in de zorg actief blijven.

Van Loy behaalde in dertien seizoenen tien overwinningen. Ze pakte in 2015 de eindzege in de DVV Trofee en won verder onder meer de Superprestige-crossen in Diegem en Gavere.

Van Loy zal volgend jaar ook nog een wegprogramma afwerken. "Ik voel me nog goed genoeg om het komende seizoen te starten op de weg. Derny en criteriums zijn zaken die ik heel graag rijd en wat ik zeker nog een tijdje wil blijven doen."

"Op die manier hou ik niet alleen mijn conditie op pijl, maar amuseer ik mij ook op de weg. Zolang het kan, blijven we daar nog even actief. Ondertussen neem ik in het veld en bij het De Ceuster Bonache straks de rol aan van jeugdcoach."