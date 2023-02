Belg William Junior Lecerf (20) neemt leiderstrui over na 4e plaats in Ronde van Rwanda

De erg heuvelachtige vijfde etappe van 195 kilometer, tussen Rusizi en Rubavu, werd gekleurd door een aanval van een viervoudig Tourwinnaar: Chris Froome.

De in Kenia geboren en opgegroeide Brit sloeg op zijn eentje een kloof van ruim drie minuten en ging virtueel naar de leiding van het klassement. Maar na dubbele materiaalpech werd hij weer bijgehaald door een uitgedund peloton.

In de lastige finale ontstonden er enkele nieuwe aanvalspogingen, en het was uiteindelijk de 22-jarige Callum Ormiston, uitkomend voor een Zuid-Afrikaanse selectie, die met een solo aan het langste eind trok.

Hij haalde het met zes seconden voorsprong op een groep van een vijftiental renners, met daarin onder meer de 20-jarige William Junior Lecerf.

De Oost-Vlaamse klimmer was als derde in de stand aan de etappe gestart, maar leider Thomas Bonnet en het nummer 2 in de stand waren onderweg gelost, en zo gaat Lecerf naar de leiderspositie.

In het algemene klassement heeft Lecerf twee seconden voorsprong op het nummer 2, de Oekraïner Anatoliy Budyak. De Fransman Mattéo Vercher is derde op 3 seconden.

De Ronde van Rwanda eindigt zondag. De zesde etappe voert het peloton vrijdag over een erg lastig parcours van 157 kilometer van Rubavu naar Gicumbi.