De spion in het peloton ontmaskerd: "Het was leuk om stiekem verhalen te verzamelen"

Hoe was het om 3 jaar de Sporza-spion te zijn?

"Een beetje stiekem alles afhoren en kijken wat er allemaal gebeurde in het peloton, dat was plezant."

Kreeg je op sociale media berichtjes van mensen die je ontmaskerd hadden?

Heb je getwijfeld toen je gevraagd werd om de spion te worden?

Wat vond je het leukste aan de rol van spion?

"Dat mensen soms tegen mij begonnen te spreken over het spionartikel zonder dat ze het doorhadden dat ik de spion was."

Was het moeilijk om in je rol van spion te blijven?

Heb je jezelf ooit eens bijna verraden?

"Er zijn wel eens artikels verschenen waarin het vrij duidelijk was dat ik de spion was. Maar dan probeerden we in het volgende artikel andere renners verdacht te maken."

Welke renner heb je proberen verdacht te maken?

"Bepaalde lezers dachten dat Edward Theuns de spion was. We hebben daar dan wat op ingespeeld in onze artikels en hem in the picture gezet."