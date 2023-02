Noorse biatleet Johannes Bø wordt 1e man met 7 medailles op 1 WK: 5 goud, 1 zilver, 1 brons

Bø pakte gisteren in de 6e wedstrijd voor het eerst naast het goud, in de aflossing bij de mannen verrasten de Fransen de Noorse favorieten. Het werd zilver voor Bø en co.



Weg was de kans op de Grand Slam van 7 keer goud. Hij kon vandaag wel nog de eerste biatleet worden die op de 4 individuele WK-races telkens de beste was, maar daar staken twee Zweden een stokje voor.



Sebastian Samuelsson schoot op de massastart, de slotwedstrijd van het WK, foutloos en had na 15 km 9"6 seconden voorsprong op zijn landgenoot Martin Ponsiluoma (2 schietfouten). Het was voor de olympische aflossingskampioen de eerste grote individuele titel. Hij pakte in Oberhof ook 2 keer brons.



Bø kwam 38"8 seconden tekort voor het goud, zijn 3 missers op de schietstand kostten hem de overwinning. Maar met goud op de gemengde aflossing per team en individueel, de sprint, de achtervolging en de individuele race, zilver op de mannenaflossing en brons vandaag mag hij niet klagen.



De 29-jarige Bø is een fenomeen: hij won al 3 keer de algemene wereldbeker, pakte 4 gouden medailles op de Winterspelen in Peking 2022 en zit aan 17 wereldtitels (op een totaal van 31 WK-medailes).



Er deden geen Belgen mee vandaag, enkel de beste 30 mochten van start gaan.