Epileptische aanvallen stremmen herstel van Amy Pieters: "Moeilijke periode voor haar en wie met haar werkt"

Volgens SD Worx is Pieters nog niet in staat een gesprek te voeren en ze communiceert vooral met behulp van gezichtsuitdrukkingen. Wel kan ze duidelijk 'ja' en 'nee' antwoorden.

"Hierdoor heeft ze een terugval in haar mobiliteit opgelopen en bovendien is haar motivatie om te herstellen ook wat bemoeilijkt door de aangepaste medicatie die ze moet nemen."

Pieters kwam in december 2021 ten val tijdens een training, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor toen haar bewustzijn en liep een ernstig hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag 4 maanden in coma.

De laatste update over Pieters dateert van oktober vorig jaar. Toen werd nog gemeld dat Pieters "een bijzondere mijlpaal" had bereikt in haar revalidatie. Ze had toen haar eerste stappen gezet en kon ook al meetrappen op een duofiets.





SD Worx meldt dat Pieters nog steeds liever buiten een ritje maakt op haar fiets dan op een indoorbike in de sportschool te zitten.





De Nederlandse renster kreeg via de stichting Amy Pieters daarom een aangepaste fiets. Ook een systeem om te waarschuwen bij een epileptische aanval werd voor haar gekocht.





De familie van Pieters blijft hoopvol. "Wij blijven hopen dat Amy positieve progressie kan maken. Ze blijft ten slotte onze kampioen."