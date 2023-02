Victor Campenaerts rijdt 1 week voor Omloop WK op de rollen: "Past in mijn training"

"Je moet in beide disciplines hard op de pedalen kunnen duwen. Maar in wegwedstrijden is het belangrijk dat je je goed kan positioneren, terwijl je in eSports goed moet weten hoe het spel werkt."

Over 8 dagen wil de voormalige werelduurrecordhouder op het hoogste schavotje staan van de Omloop Het Nieuwsblad. In de aanloop naar het openingsweekend zal Campenaerts morgen wat competitieprikkels opdoen op het WK eSports.

De meeste deelnemers zijn gespecialiseerd in eSports, ik ben gespecialiseerd in de Vlaamse koersen.

"Ik had sowieso een training op planning staan waarin ik 3 keer een prikkel van 15 minuten moest geven. Het WK eSports past dus perfect in mijn training", zegt Campenaerts.

Over de Omloop: "Arnaud De Lie en ik zijn heel compatibel"

Een week na het WK eSports rijdt Campenaerts dus zijn eerste koers op de weg: de Omloop Het Nieuwsblad. En hij droomt van de zege.

Vorige week werd Arnaud De Lie nog toegevoegd aan de Lotto-selectie. Tot tevredenheid van Campenaerts?

"Arnaud en ik zijn heel compatibel. Als ik in een goede vlucht kom te zitten, dan hoef ik niet te rijden want de snelste man – Arnaud De Lie – zit dan in de groep achter mij."

"Ook Arnaud hoeft dan niet te rijden, want we hebben er ook vertrouwen in dat ik het kan afmaken in een kleine groep. Dat is een droomscenario."