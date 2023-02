Parcours de Ronde 2023 voorgesteld, met start in Brugge en vertrouwde finale

Op 45 dagen van de start van de 107e editie van de Ronde van Vlaanderen is het parcours van Vlaanderens Mooiste voor dit jaar voorgesteld. Hierbij ging er extra aandacht naar Brugge, dat na 6 jaar het stokje weer overneemt van Antwerpen als startplaats.

"Het epicentrum van de start zal zoals in het verleden de combinatie Grote Markt en 't Zand zijn. Hartje Brugge zal meer dan 100 procent koers ademen", klinkt het bij Flanders Classics.



De officiële start ligt na 8 kilometer in Beernem, dat meteen ook een van de 4 "Dorpen van de Ronde" is. Ook Aalter, Izegem en Zulte kregen die onderscheiding.



Na de passage door Zulte worden in Oost-Vlaanderen de Vlaamse Ardennen aangesneden, voor 19 hellingen en 6 kasseistroken.



"De Huisepontweg is na bijna 110 km koers de eerste kasseistrook van de dag, gevolgd door de Korte Ast. Daarna trekt het peloton voor de eerste van in totaal 3 keer naar de Oude Kwaremont. Aan de finale verandert er niets."

"Na de tweede keer de Oude Kwaremont gevolgd door de eerste beklimming van de Paterberg opent de Koppenberg de finale met nog zo'n 45 km te gaan. Via de Mariaborrestraat en Steenbeekdries gaat het naar de Taaienberg en Kruisberg/Hotond. Daarna volgt het ultieme slotakkoord met de derde passage op de Oude Kwaremont en tweede keer Paterberg."