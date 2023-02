VS wereldkampioen parallel skiën, België strandt in eerste ronde

In die discipline kwamen eerder op de dag de eerste Belgen in actie op dit WK. Kim Vanreusel, Armand Marchant, Naya Van Puyvelde en Dries Van den Broecke gingen met 4-0 onderuit in de eerste ronde tegen topfavoriet Noorwegen.

De finale was een pak spannender. Daarin waren de VS net iets sneller dan Noorwegen, het werd 3-2. Voor de Verenigde Staten is dit de eerste gouden medaille in deze discipline.

In het teamonderdeel vaardigt elk land twee mannelijke en twee vrouwelijke skiërs af. Elke wedstrijd bestaat uit vier duels. Bij een gelijke stand worden de tijden van de beste man en vrouw bij elkaar opgeteld en wint het snelste team.