Gehoord in 90 minutes: "Marc Coucke moet nu spreken"

Die ochtend in de Podcastwinkel: 'Humo!' - anoniem of niet-anoniem, that's one of many questions. Jankto is sinds maandag de ware Jakub. Tedesco krijgt tips - al dan niet met een te roze JPL-bril. Arsenal-City verdonkeremaant de Champions League. Orban is een gift - Tuur en Aster waren bevoorrechte toeschouwers bij een droomdebuut. Kan je een droomtitel pakken met meer dan 20 punten voorsprong, of wringt dan het gebrek aan een antagonist? En tot slot: hoe win je een Lego-wedstrijd als je nauwelijks Lego hebt?