Diego Ulissi opent jaarrekening na geaccidenteerde finish in Oman, Warlop op 4

Vandaag stond de langste Izki en Yitti Hills de langste rit op het menu met 205 km. De naam van de aankomstplaats doet al enig klimwerk vermoeden. Op 10 km van de finish lag de Climb of Al Jissah (2,5 km à 6,9 %).



Daar was de vlucht van de dag, met onder meer beloftewereldkampioen Fedorov, eraan voor de moeite. Lotto-Dstny had een plan met De Gendt helemaal op kop in het peloton.



Teammaat Van Gils demarreerde bergop en kreeg 3 man mee, onder wie Loetsjenko. Toen de Kazak verdapperde kwam Van Gils in de problemen, maar na de top kwam het peloton - of wat ervan overbleef - weer aansluiten.



Dan werkte het plan van UAE beter: Pascal Ackermann probeerde het op zijn eentje, maar werd net voor de Climb of Yitti Hills (1,6 km à 6,6 %) gegrepen. Ook de poging van Cobo mislukte, een groep van 40 ging de laatste kilometer in, waarbij Formolo Ulissi naar de winst loodste.



De rittenkoers eindigt morgen met een aankomst bergop, de lastigste opdracht van de week: Green Mountain, 5,7 km à 10,5 %, waarop het hele klassement nog dooreengeschud kan worden. Jorgenson (Movistar) leidt met 5 seconden op Ulissi en Vansevenant, Van Gils is 5e op 14 seconden.