Het lijkt erop dat Lorena Wiebes dit seizoen wat meer tegenstand zal krijgen in de (massa)sprints. Voor de 2e keer in 4 dagen was Charlotte Kool, de voormalige sprintloods van Wiebes, de snelste in de UAE Tour. Elisa Borghini had de eindzege al op zak na het nummertje dat ze gisteren opvoerde met ploeggenote Gaia Realini.