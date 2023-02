Complete paniek bij Southampton: Nathan Jones is al de 2e coach die de club dit seizoen moet verlaten

Nathan Jones werd vorig seizoen nog verkozen tot Coach van het Jaar in de Championship, na het schitterende werk dat hij had geleverd bij Luton Town.



Maar in de Premier League werkte de toverstaf van de Welshman duidelijk niet. In november nam Jones over van de ontslagen Ralph Hasenhüttl en onder zijn leiding kelderde Southampton nog meer naar beneden, naar de laatste plaats zelfs.



De balans bij Southampton onder Jones: 8 matchen gespeeld, 7 nederlagen en 1 zege. Voor de 3e keer dit seizoen krijgt Roméo Lavia dus een nieuwe coach. In de winterstop trok de club nog de portefeuille open om Paul Onuachu los te weken bij KRC Genk.