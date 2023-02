Ex-Trainer van het Jaar in Nederland wordt hoofdcoach Vlaamse meerkamp

Bart Bennema is zelf een ex-meerkamper met een persoonlijk record van 7.995 punten en boekte als coach zowel op de meerkamp als op de spurt mondiale successen.

De 45-jarige Nederlander begeleidde onder meer Dafne Schippers, Nadine Broersen, Pieter Braun en Nadine Visser naar de wereldtop. In 2015 - het jaar waarin Schippers zich tot wereldkampioene 200m kroonde - werd Bennema uitgeroepen tot Coach van het Jaar op het Nederlandse Sportgala.

In september vorig jaar verloor Bennema zijn job als sprint- en hordecoach bij de Nederlandse Atletiekunie.

Vanaf 1 maart wordt hij coach bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Bij de VAL gaat Bennema in tandem werken met Fernando Oliva, de coach van onder meer Noor Vidts, die zijn job als meerkamptrainer combineert met die van program manager.

De aanstelling van Bennema verliep via Rutger Smith, de Nederlandse topsportcoördinator van de VAL. "Hij heeft me gecontacteerd. Ik heb met hem altijd een goed contact onderhouden en ik was ook beschikbaar", zegt Bennema in de mededeling.

"Bij de Nederlandse atletiekbond had men andere ideeën en daar paste ik niet in. Het voorbije half jaar heb ik veel nagedacht over wat ik nog wil doen. Ik wilde dolgraag doorgaan als coach. Na gesprekken met Rutger en Fernando ben ik snel tot een positieve conclusie gekomen. Belangrijk voor mij is dat het meerkamp is."

"Dat is en blijft mijn eerste liefde. Ik miste als spurt- en hordecoach de laatste jaren de multidisciplinariteit van de meerkamp."