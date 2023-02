Elise Mertens haakt af voor dubbelspel in Abu Dhabi door dijblessure

Tegen ex-dubbelpartner Veronika Koedermetova weerde ze zich kranig, maar Mertens kwam niet ongeschonden uit de strijd.



Ze dubbelt in Abu Dhabi aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic. Vandaag wachtte de Japans-Taiwanese tandem Shuko Aoyama/Chan Hao-Ching, maar de dijblessure van Mertens geeft hen een vrijgeleide naar de halve finales.



Volgende week neemt Mertens in principe deel aan het toernooi van Doha. Daar won ze in 2019 de grootste (enkel)titel uit haar carrière na winst in de finale tegen Simona Halep.