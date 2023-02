Elise Mertens vecht knap terug, maar Koedermetova haalt buit binnen in Abu Dhabi

Mertens is de nummer 32 van de wereld, Koedermetova de nummer 11. De twee kennen elkaar goed, want vorig jaar wonnen ze samen de dubbeltitel op de WTA Finals. Daarna ging het succesvolle duo ieder weer zijn eigen weg.



Koedermetova, die meer wil inzetten op haar enkelcarrière, verdedigt hier in Abu Dhabi een finaleplaats. Dit is de tweede editie, in de eerste editie in 2021 was enkel Aryna Sabalenka in de finale te sterk.



Zo fel Mertens in haar eerste ronde domineerde tegen Martina Trevisan (WTA-25/6-0, 6-2), zo hard liep ze vandaag in de eerste set achter de feiten aan. Ze verloor meteen haar eerste twee opslaggames en kon maar 1 spelletje winnen: 6-1 in amper 31 minuten. Vijf dubbele fouten hielpen niet.



Mertens gaf zich evenwel niet gewonnen en tapte in de 2e set uit een ander vaatje: Ze krikte haar serviceniveau op en brak op love tot 1-2. Jammer genoeg kon ze dat niet vasthouden. Zonder pardon ging Koedermetova erop en erover: 5-2.



Mertens leek een vogel voor de kat, maar ze werkte bij 5-2 en 5-4 telkens een matchbal weg en knokte zich weer in de match naar 5-5.



Toen vond Koedermetova het welletjes: zelf serveerde de Russin ook een pak beter en ze gunde Mertens in 2 games nog maar 1 punt: 7-5 na dik 1 uur.



Het was hun 6e onderlinge duel. Mertens leidt met 4-2, maar Koedermetova won wel de laatste 2 duels. De Russin moet in de kwartfinale tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-30) of haar landgenote Ljoedmila Samsonova (WTA-19).