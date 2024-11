Uitgerekend tegen dubbelpartner: Joachim Gérard verliest 3e groepsduel en ligt uit enkeltoernooi van Masters

Na 3 uur en 18 minuten knokken, zaten zijn Masters erop. Uitgerekend de dubbelpartner Martin de la Puenta kegelde Joachim Gérard uit het toernooi.

Beide rolstoeltennissers waren enorm aan elkaar gewaagd. Onze landgenoot pakte een eerste felbevochten sets, maar moest in de overige sets telkens zijn meerdere erkennen in een spannend slot.

Gérard ging eerder in de groepsfase tegen de Brit Alfie Hewett (ITF 2) onderuit en won van de Nederlander Tom Egberink (ITF 6). De top twee in elk van beide groepen plaatste zich voor de halve finales. Met een zege tegenover twee nederlagen schaarde Gérard zich niet bij de beste twee in zijn groep.

In het dubbelspel eindigde Gérard met De la Puente op de tweede plaats in zijn groep, wel goed voor een stek bij de laatste vier. In de halve finales (voorzien later vandaag/vrijdag) treft de Belgisch-Spaanse tandem het Nederlandse duo Tom Egberink/Maikel Scheffers, dat de andere poule won.

De 36-jarige Gérard won de Masters al vier keer (2015, 2016, 2018 en 2019) in het enkelspel. In het dubbelspel pakte hij in 2014 de eindzege op het prestigieuze eindejaarstoernooi. De Brabander zet aan het einde van 2025 een punt achter zijn loopbaan.