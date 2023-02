Scott Parker tevreden met prestatie Noa Lang: "Tegen Union staat hij mogelijk opnieuw in de spits"

Club Brugge mist tegen Union nog steeds spits Ferran Jutglà. Zondag speelde Noa Lang op zijn positie. "Een geslaagd experiment", aldus Parker. "Noa heeft andere kwaliteiten dan onze overige spitsen. Hij creëert veel gevaar voor zichzelf en de rest van het team. Het is mogelijk dat hij tegen Union opnieuw in de spits zal staan."



De coach zag naast de prestatie van Lang nog positieve zaken tegen Antwerp. "Ik was heel blij met onze verdedigende prestatie. We verdedigden als team en onze structuur en organisatie waren top. Over de laatste zes wedstrijden is er een duidelijke verbetering op verdedigend vlak, dat zien we ook aan de data."

Scoren lukte Club Brugge niet tegen Antwerp. Ook tegen Union verwacht Parker geen doelpuntenfestijn.

"Union is verdedigend heel sterk. Ze spelen 5-3-2, vaak met een laag blok, en proberen zo hun tegenstanders te verhinderen om tot kansen te komen. Verder proberen ze hun tegenstanders pijn te doen op de counter."

"Het zal dan ook aan ons zijn om agressief te starten en het initiatief te nemen. En hopelijk leidt dat tot doelpunten."

"Zoals steeds gaan we voor de drie punten en willen we een goede prestatie neerzetten voor het thuispubliek."

Woensdag staat er voor Club nog een belangrijke match op het programma. Dan ontvangt het Benfica in de Champions League. Aan die match wil Parker nog niet denken. "Union is onze enige focus. De voorbereiding voor Benfica is nog niet aan de orde."