LeBron James: "Ik ben nu topscorer omdat het nooit mijn doel was om topscorer te worden"

38.390 punten and counting. De rekening loopt nog, er zullen nog wat punten bijkomen de komende jaren. Wanneer LeBron James straks afscheid neemt van het basketbal zal zijn scorerecord nog veel meer "onbreekbaar" dan dat het record van zijn voorganger Kareem Abdul-Jabbar ooit was.

"Toch ben ik eigenlijk nooit met dat record van Kareem bezig geweest", reageert LeBron James. "Dat ik nu topscorer aller tijden ben, is omdat het nooit mijn doel geweest is om dat te worden."

James scoort wanneer hij wil, maar is als ploegmaat altijd onbaatzuchtig geweest. De cijfers om dat te staven: LeBron prijkt ook op de 4e plaats in de ranglijst aller tijden qua assists. "Ik ben altijd een speler geweest die eerst voor de pass kijkt", liet James in het verleden al optekenen.

Beschouwt James zichzelf nu ook als de beste speler aller tijden? "Iedereen heeft zijn favorieten en ik laat iedereen voor zichzelf beslissen wie dat is. Ik weet wat mijn verdiensten zijn, wat ik elke avond toon, tot wat ik in staat ben. Ik heb het gevoel dat ik de beste ooit ben die deze sport heeft beoefend, maar er zijn zoveel grootheden. Ik ben gewoon blij daar deel van uit te maken", klinkt het.

James' voorganger Abdul-Jabbar was er vannacht bij in Los Angeles. "Je moet LeBron lof geven voor de manier waarop hij ervoor gezorgd heeft dat hij na 20 jaar nog altijd dominant is", sprak Abdul-Jabbar.

Volgens voormalig ploegmaat Kevin Love, die aan de zijde van LeBron James een titel won met Cleveland in 2016, zal dit record voor altijd standhouden. "Dit wordt nooit meer verbroken, door niemand", zegt Love vastberaden. "Dit was uniek. Dit zal nooit meer gebeuren."