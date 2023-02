King James op de troon: hoe LeBron topscorer aller tijden werd (en dat nog lang zal blijven)

Het is gebeurd. LeBron James is sinds vannacht de topscorer aller tijden in de NBA. De forward van de LA Lakers doet nu beter dan de legendarische Kareem Abdul-Jabbar, die ruim 30 jaar geleden zijn carrière afsloot met 38.387 punten.

Dat LeBron James Kareem Abdul-Jabbar van de troon stoot is verrassend en ook weer niet. Verrassend, omdat het record van Abdul-Jabbar, die speelde tot zijn 42e, decennialang onaantastbaar leek. Niet verrassend, omdat het nu eenmaal LeBron James is.

"King James" als topscorer aller tijden in de NBA is een scenario dat vooral de laatste jaren meer en meer aandacht kreeg, maar eigenlijk lag LeBron al zijn hele carrière op recordkoers, ook al was het tijdens zijn carrière nooit een doel op zich.

"In mijn hoofd ben ik nooit bezig geweest met dat record, omdat ik altijd een speler geweest ben die eerst voor de pass kijkt", zegt James zelf.

Toch heeft hij in talloze categorieën voor records gezorgd als "jongste speler ooit" en dat is ook voor zijn puntentotaal nooit anders geweest. Hij was de jongste speler ooit om 1.000 punten te maken in de NBA. Dat is voor elk duizendtal zo gebleven, tot en met de kaap van de 38.000, die hij vorige maand overschreed.

Nu is James ook de mijlpaal van 38.387 gepasseerd, al deed hij eigenlijk al een poosje beter dan Abdul-Jabbar. Het record van vandaag houdt immers alleen rekening met het reguliere seizoen, maar inclusief de play-offs is LeBron zijn "concurrent" al lang voorbij. King James nadert inmiddels de kaap van de 46.000 punten in zijn carrière, play-offs inbegrepen. Abdul-Jabbar bleef steken op 44.149. (lees voort onder de video)

Terug in de tijd: het gezegende jaar 1984

Kareem Abdul-Jabbar nam in 1989 op 42-jarige leeftijd afscheid van de NBA, met 6 titels op zak. Op het moment van zijn pensioen had de 2,18m grote center heel wat records op zijn naam staan, waarvan de titel van topschutter aller tijden veruit het meest tot de verbeelding sprak. De naam van Abdul-Jabbar prijkte al helemaal bovenaan op het lijstje sinds april 1984, ruim 8 maanden voor de geboorte van de man die hem nu voorbijgestoken is. Toepasselijker kon het moment destijds niet zijn: met zijn typische en onstopbare "skyhook" stak Abdul-Jabbar in de lente van '84 Wilt Chamberlain voorbij als topschutter aller tijden in de NBA. In de jaren die volgden zou de center van de LA Lakers er nog bijna 7.000 punten bijdoen, om te stranden op 38.387. In 1.403 wedstrijden in het reguliere seizoen was Abdul-Jabbar gemiddeld goed voor 24.6 punten per match. Bij zijn afscheid werd zijn puntentotaal als onbreekbaar beschouwd. (lees voort onder de video)

LeBron en Kareem: allebei een vroege hype

Hoewel LeBron James en Kareem Abdul-Jabbar qua speelstijl en positie op het veld niet met elkaar te vergelijken zijn, is er minstens één opvallende gelijkenis tussen de 2 tenoren te trekken: ze kwamen allebei de NBA binnen met astronomische verwachtingen van het brede publiek. Bij James was dat nog niet eens zo verwonderlijk. Hij werd al op zijn 16e de hemel ingeprezen door het Amerikaanse basketbalmagazine Slam en stond op zijn 17e al op de cover van sportblad Sports Illustrated, waarin hij werd omschreven als "The Chosen One" - "De uitverkorene". Dat Abdul-Jabbar al met een reputatie in de NBA debuteerde, is gezien de tijdsgeest en het pré-internettijdperk wel opmerkelijk. Zijn wedstrijden op de middelbare school kwamen niet op nationale televisie en basketbal had in de jaren 60 van de vorige eeuw ook nog lang niet de populariteit die het nu heeft.

Ik zou mijn jaren op UCLA niet willen inruilen voor een onbreekbaar record. Kareem Abdul-Jabbar

Toch verkocht Abdul-Jabbar al vanaf de middelbare scholen alle zalen uit, iedereen wilde een glimp opvangen van het fenomeen. Net zoals bij LeBron James jaren later. Maar terwijl James rechtstreeks de overstap maakte van de middelbare school naar de NBA, sleet Abdul-Jabbar eerst nog 4 jaar op de universiteit van UCLA. Rechtstreeks van de school naar de NBA was in die tijd immers nog verboden. Als de center net als LeBron op zijn 18e de overstap naar de NBA gemaakt had, was er vandaag wellicht geen sprake van een nieuwe topschutter aller tijden. "Maar ik zou mijn jaren op UCLA niet willen inruilen voor een onbreekbaar record", sprak Abdul-Jabbar ooit. Niet toevallig wordt Abdul-Jabbar veelal geprezen om zijn intelligentie, eloquentie en maatschappelijk engagement. "UCLA was meer dan een opleiding. Ik leerde er om kritisch te denken. Veel spelers die rechtstreeks van school naar de NBA gaan, missen een cruciaal deel van hun ontwikkeling", meent hij. (lees voort onder de tabel)

James vs. Abdul-Jabbar LeBron James Kareem Abdul-Jabbar punten 38.390* 38.387 titels 4 6 MVP 4 6 Finals MVP 4 2 * = aantal punten op 08/02/2023

Driepunter als extra wapen

Dat LeBron James vandaag op zijn 38e al beter doet dan Kareem Abdul-Jabbar op zijn 42e heeft onder meer te maken met de universiteitsjaren van Kareem, maar ook - en misschien wel vooral - door de evolutie die het spelletje doorgemaakt heeft. En wie evolutie zegt in basketbal, zegt driepunter. De driepuntlijn deed pas eind de jaren 70 zijn intrede in de NBA, op een moment dat Abdul-Jabbar al 10 seizoenen op de teller had. Pas vele jaren later werd de driepunter écht omarmd en het laatste decennium is de driepunter zelfs uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste wapen in basketbal. Het contrast qua driepunters tussen LeBron en Kareem is dan ook immens. De statistieken van Abdul-Jabbar zijn veelzeggend. Hij gooide in zijn lange carrière slechts 18 driepunters, waarvan hij er amper eentje scoorde. LeBron James van zijn beurt maakte al meer dan 2.200 driepunters, goed voor ongeveer 1/6e van zijn totale productie. Ter illustratie: in het laatste seizoen van Abdul-Jabbar gooiden NBA-teams in totaal gemiddeld 6,6 driepunters per wedstrijd. Dit seizoen zit LeBron James in zijn eentje aan meer dan 6,5 driepuntshots per match. (lees hieronder voort)

Hoe lang houdt LeBron James stand?

Bijna 34 jaar geleden werd het record van Kareem Abdul-Jabbar onbreekbaar geacht. Maar hoe onaantastbaar is King James op zijn troon?

James wordt eind dit jaar 39, maar heeft al aangekondigd dat hij nog niet meteen aan zijn pensioen denkt. De kans is reëel dat hij zijn carrière straks afsluit met meer dan 40.000 punten.

Van de huidige spelers komt voorlopig niemand in de buurt van LeBron. Intrinsiek is Kevin Durant misschien wel de beste scoorder in de NBA-geschiedenis, maar de forward van Brooklyn is toch ook al 34 jaar en telt momenteel een slordige 11.500 punten minder James.

Durant doet met een carrièregemiddelde van 27,3 punten per match net iets beter dan James, maar miste in 16 jaar al meer dan 350 wedstrijden door blessures. Zonder al die tegenslagen had Durant wellicht een reële bedreiging kunnen vormen voor James, nu lijkt dat onwaarschijnlijk.

Ik heb geen doelen en 20 jaar is heel lang. Op mijn 38e zit ik op mijn boerderij in Slovenië. Luka Doncic heeft geen interesse om het record van LeBron James na te jagen.

Van de huidige spelers in de NBA is Luka Doncic wellicht de enige die mogelijk in aanmerking komt om ooit even goed of beter te doen dan James. De Sloveen zit aan 27,4 punten per wedstrijd en speelt gemiddeld 86% van de matchen. Maar houdt hij dat ook langer dan 20 seizoenen vol?

"Ik heb geen doelen. 20 jaar is heel lang en je lichaam moet ook standhouden. Op mijn 38e zit ik op mijn boerderij in Slovenië", lachte Doncic de vragen over een mogelijke recordjacht al weg. Een lange carrière zonder veel blessures en een wedstrijdgemiddelde van zo'n 27 punten per wedstrijd: dat is wat nodig is om LeBron James in de toekomst van zijn troon te stoten. In de verdere toekomst valt niet uit te sluiten dat een nieuwe superster deze cijfers kan voorleggen, zeker omdat de scores de jongste jaren de pan uit swingen. Maar vast staat dat de troonopvolger van King James van goeden huize zal moeten zijn om het huidige record te verbeteren.

de top 10 van actieve spelers punten matchen gemiddelde per match 1. LeBron James 38.390 1.410 27,2 2. Kevin Durant 26.684 978 27,3 3. James Harden 24.233 978 24,8 4. Russell Westbrook 24.098 1.072 22,5 5. Chris Paul 21.413 1.190 18,0 6. Stephen Curry 21.183 864 24,5 7. DeMar DeRozan 21.164 1.007 21,0 8. Damian Lillard 18.805 753 25,0 9. Rudy Gay 17.528 1.104 15,9 10. Paul George 15.967 777 20,5 cijfers op 08/02/2023