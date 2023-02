Fransman Alexis Pinturault kroont zich voor eigen volk tot wereldkampioen in de combiné

Dat Alexis Pinturault de wereldtitel verovert in "zijn" Courchevel is een Frans sprookje. Het skioord in de Franse Alpen is de thuisbasis van de familie Pinturault, die er een hotel uitbaat. De 31-jarige skiër kent er de bergflanken bijgevolg als zijn broekzak.

Combinéspecialist Pinturault, die al eens WK-goud veroverde op dit onderdeel in 2019, zette meteen de toon door de snelste tijd te laten noteren in de Super G. Een 3e plaats in de slalom volstond voor het goud, omdat uittredend wereldkampioen Marco Schwarz nog een foutje maakte vlak voor de finish van de slalom.

In de eindafrekening was Pinturault 10 honderdste seconde sneller dan Schwarz. Het brons was voor Schwarz' landgenoot Raphael Haser, wiens zus gisteren ook brons veroverde in de combiné bij de vrouwen.