Trainingsmakkers: "Sprinten in Hoogerheide tegen Mathieu? Daar beginnen wij niet meer aan"

Dat Mathieu van der Poel gisteren naar de wereldtitel sprintte op de Scheldeweg in Hoogerheide verbaast zijn sparringpartners niet. "Veel van zijn trainingen lopen over die klim op de Brabantse Wal", klinkt het. "De voorbije dagen merkten we dat hij goed was. Dan tapt hij de ene mop na de andere."

Hoogerheide is de heimat van de Van der Poels. Mathieu heeft er zelf nooit gewoond, zijn trainingstochten lopen wel vaak door het Nederlandse wielerdorp. "Als hij in het land is, trekken we regelmatig de grens over om te Oesterdammen", vertelt Niels Verdijck, renner bij het continentale team EuroCyclingTrips. "Dan zetten we koers richting de Oesterdam, ten westen van Bergen-op-Zoom. De terugweg loopt meestal via de Scheldeweg in Hoogerheide." Om er een sprintje te trekken op de Brabantse Wal? "Vroeger stond hij heviger en was dat vaste prik, ja", lacht Verdijck. "Nu beginnen we er niet meer aan. Op een vlakke strook willen we hem nog eens verrassen, maar bergop? Geen denken aan."

Op een vlakke strook willen we hem nog eens verrassen, maar bergop? Geen denken aan. Niels Verdijck

"Als hij moppen tapt, weet je dat hij goed is"'

Ook vorige week, in de aanloop naar het WK, cruisete het gezelschap door Hoogerheide. Niels Verdijck: "Maar niet over de Scheldeweg, Mathieu wilde in alle rust trainen. Daarom zijn we in een boog om het WK-parcours heen gefietst." Dat MVDP de goede vorm te pakken had, wisten ze snel in de trainingsgroep. "Terwijl hij wat aan het lachen is, trappen wij al snel 250 watt gemiddeld." "Mijn hart ging naar 140 slagen per minuut. Geloof me, de hartslag van Mathieu lag heel wat lager." Niet alleen de Scheldeweg is vaste prik, ook de moppentrommel gaat regelmatig open tijdens een training met Mathieu van der Poel. "Dan merk je dat hij zich goed voelt. Vorig seizoen met zijn rugproblemen was hij stil op training, nu tapt hij weer de ene mop na de andere." "Vooral flauwe moppen", grijnst Verdijck. "Ken je het verschil tussen een bakker en een deurmat?" "Een deurmat kan 's ochtends blijven liggen, een bakker niet (lacht)." (scrol omlaag voor meer)

Geen Van der Poel op de poster: "Daar gaan ze nog spijt van krijgen"

Ook Tom Meeusen heeft de aankomststrook in Hoogerheide vaak aangedaan met Mathieu van der Poel.

"In 2018 lag de finish van het Nederlands kampioenschap wegwielrennen op de Scheldeweg", begint de voormalige ploegmaat met een glimlach op zijn gezicht. "Op de posters voor het NK stond Mathieu niet afgebeeld. "Daar gaan ze nog spijt van krijgen", grijnsde hij." Enkele dagen later haalde Van der Poel zijn gram. Danny van Poppel en Ramon Sinkeldam kregen er allebei van langs op de Scheldeweg.

Gisteren beet ook Wout van Aert in het zand. "Vooraf had ik hem het voordeel van de twijfel gegeven, maar in een sprint die bergaf begint, moet je op tijd aanzetten. Anders ben je gezien op de Via Roma van de cross", knipoogt Meeusen.