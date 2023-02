Assistent-coach Jill Lorent brengt nog wat meer girlpower bij Belgian Cats: "Geweldige uitdaging"

Dat Jill Lorent heel wat in haar mars heeft, bewees ze al aan de zijde van Eddy Casteels bij de Leuven Bears. Dat takenpakket neemt ze nu ook op zich bij de Belgian Cats.

"Dit is een totaal nieuwe ervaring", vertelt ze. "Ik heb ooit wel dames gecoacht, maar dat was in de jeugd. Het is dus een sprong in het onbekende."

"Ik heb maar een week om de ploeg te leren kennen, dus het is wat zoeken. Maar basketbal is basketbal, een spel blijft een spel."

Met een mogelijk beslissend EK-kwalificatieduel zijn de belangen meteen groot voor Lorent. "Duitsland is geen te onderschatten tegenstander", aldus de assistent-bondscoach. "Ze zijn op weg naar wat wij een paar jaar geleden hebben opgebouwd met de Cats."