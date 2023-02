Wout van Aert kiest voor het wiel van Mathieu van der Poel bij de start

Na zijn meesterschap dit seizoen zou je verwachten dat de poleposition bij de start op het WK voor Wout van Aert was weggelegd, maar de Belgische kopman had niet voldoende punten gesprokkeld in de Wereldbeker, het klassement dat de startplaatsen bepaalt.

Van Aert moest dus aanschuiven op de tweede rij, waar hij wel alle vrijheid had om - volgens zijn visie - de beste positie uit te kiezen.

De topfavoriet nestelde zich in het wiel van Mathieu van der Poel, rechts in de rijrichting. Met nog een mannetje aan zijn rechterkant als buffer tegen de nadarhekken en links van hem Jens Adams.

"Of dit afgesproken was? Op zich niet", reageerde de bondscoach. "Maar zoals de rest op de eerste rij staat, was wat we voor ogen hadden."

"Het is een stukje mentaal", vulde Sven Nys aan. "Dan weet Mathieu dat hij er is. "Laat maar komen, ik heb geen angst.""

In het veld was Van Aert snel doorgeschoven naar de zone van de waarheid: als eerste Belg draaide hij mee met een trosje Nederlanders.