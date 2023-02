Rob Peeters duikt weer het veld in als coach bij team van Verdonschot en Franck

Rob Peeters was als veldrijder in elf profseizoenen goed voor tien overwinningen en een zilveren medaille op het WK van 2012 in Koksijde. Vier jaar na zijn afscheid begint hij volgend seizoen aan zijn carrière als coach.

"De laatste jaren was ik actief als schilder, maar ik ben de sport blijven volgen. Ik heb 'ja' gezegd tegen dit ambitieuze team, omdat ik voel dat de tijd nu rijp is om mijn kennis en ervaring als wielrenner door te geven en te delen met de gepassioneerde rensters", zegt Peeters in een reactie.

"Doorheen de jaren is het vrouwenwielrennen alleen maar populairder geworden, dankzij de spankracht en het talent dat er rondrijdt. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan dit team en kijk er nu al naar uit om op de weg, maar zeker ook komend seizoen in het veld opnieuw mijn opwachting te maken op training, tussen de kampers en in de materiaalzone."

"We hebben het vooraf goed doorgesproken met de teamleiding en ik kan mijn activiteiten straks prima combineren met mijn schilderwerken, want dat blijf ik ook doen."

"Ik kijk er enorm naar uit om met de rensters samen te werken én met de nieuwe jeugdcoach Ellen Van Loy." De 42-jarige Van Loy zet eind deze maand in Oostmalle een punt achter haar actieve carrière.