Van Aert houdt hoofd koel: "Wereldtitel zou niet veel meer toevoegen aan palmares"

Grote concurrent Mathieu van der Poel zou zijn winter nochtans wel mislukt vinden als hij zondag niet wint. "Dat bekijk ik toch net wat anders. De winter staat een trap onder wat er hierna volgt. Op de weg zijn er wel bepaalde koersen waarvan ik zeg dat het voorjaar niet geslaagd is als ik of het team daar niet win."

"Vroeger was startschot van Mathieu moordend, deze winter kon ik het goed opvangen"

"Ik denk dat Van der Poel snel zal openen, aanvallen is ook wel zijn stijl. Ik houd er rekening mee. Vroeger was zijn startschot vaak moordend maar afgelopen winter heb ik dat altijd goed kunnen opvangen."

Wat vindt hij van het parcours? Hij ging nog niet verkennen, maar volgens parcoursbouwer Adrie van der Poel wordt het zwaarder dan iedereen denkt. "Ik heb hier al genoeg gereden om te weten dat het zwaar is", zegt Van Aert. "Het ziet er vlak en makkelijk uit, maar er zit toch een venijnige hellingsgraad in."

Van Aert begint op rij twee. "In een ideaal scenario zit ik na die lange startstrook al bij de top 4, maar het kan dat ik wat verder zit als we het veld induiken. Maar dat zal nooit een excuus zijn achteraf."



En de sprint? Als het zo'n snel parcours is, is er een kans dat de twee tenoren al snel alleen weg zijn. "Dat is een mogelijk scenario, ja. Ik denk dat het heel mooi zou zijn dat de betere veldrijders van het seizoen het uitvechten om de titel. We hebben deze winter heel mooie duels kunnen uitvechten."



Zijn er veel mogelijkheden om te passeren in de laatste ronde? "Het is een breed parcours dus je kan op elk punt bijna voorbij. Het kan dus een heel eerlijke finale zijn, maar er ligt nog een heel uur voor ook."



Vertrouwt hij op zijn sprint? "Ja, zeker."