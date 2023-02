Ruben Guerreiro grijpt eerste kans voor klimmers in Saudi-Arabië

Na drie sprintfeestjes waren de klimmers nu echt aan zet in de Ronde van Saudi-Arabië. Een klim van 2,9 kilometer aan een gemiddeld percentage van 12 procent was een eerste echte test voor de kuiten van de klassementsrenners.

Onder impuls van Bahrain-Victorious, die de leiderstrui van Jonathan Milan wilden beschermen, was de vroege vlucht een vogel voor de kat. Maar de leider kon niet mee toen de klimgeiten in het slot de knuppel in het hoenderhok gooiden.

Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) moest op de steile flanken afrekenen met Davide Formolo (UAE), Ruben Guerreiro (Movistar) en Felix Grosschartner (UAE), maar een beslissing viel er niet.

Samen gingen ze de vlakke slotkilometers in. Buitrago probeerde het met een vroege uitval, maar Guerreiro haalde de Colombiaan terug en maakte het vervolgens zelf af in een sprintje tegen Formolo. Het is zijn eerste succes sinds zijn overstap van EF Education-Easy Post naar Movistar. Hij neemt meteen ook de leiderstrui over.