Michael van Gerwen verspert Dimitri Van den Bergh ook de weg in opener Premier League darts

Aan de prestigieuze én lucratieve Premier League darts mag elk jaar de top 4 van de wereld deelnemen aangevuld met 4 wildcards. Deze keer kon Dimitri Van den Bergh beslag leggen op een van die felbegeerde wildcards.



De eerste van 17 avonden zorgde meteen voor een vol huis (8.000 toeschouwers) in Belfast. Van den Bergh had met Jonny Clayton een ideale opwarmer: 6-2. Het hoofd én de arm van "Dancing Dimi" leken er helemaal klaar voor.



In de halve finale kreeg hij met Michael van Gerwen zijn nemesis tegenover hem. Op het WK hield de Nederlander hem uit de finale met een bolwassing. Tijdens en na de match ging het er toen soms grimmig aan toe.



Deze keer bleef het amicaler, al was de uitkomst wel hetzelfde. Van den Bergh begon dramatisch met 6 gemiste dubbels en hinkte vanaf dan voortdurend achterop. In zijn typische nietsontziende stijl smoorde Van Gerwen elke mogelijkheid tot comeback de kop in. Eindstand: 6-4.

Titelverdediger Van Gerwen slaagde er wel niet in om de eerste avond meteen te winnen. In de finale werd hij verrast in de beslissende 11e leg door Chris Dobey, die het uitmaakte met een 160-finish.