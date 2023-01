Cancelo naar Bayern: "Volgens mij neemt Guardiola onverbiddelijk afscheid"

Joao Cancelo werd maandagavond gefilmd in Duitsland. Daar werd vandaag de laatste hand gelegd aan een huurovereenkomst tussen City en Bayern München. Iets over de middag werd de deal officieel gemaakt.



In het contract zou een niet-verplichte aankoopoptie van 70 miljoen euro staan. De transfer van de Portugese international komt als een verrassing.

"Oké, hij was dit seizoen veel minder, maar het is toch heel snel dat hij in ongenade is gevallen", vindt ook Filip Joos. "Te snel wellicht, want door de aankoopoptie wordt ook duidelijk dat ze hem niet gewoon even op scherp willen zetten bij City."

Is het een opeenstapeling van feiten die Cancelo stap voor stap naar de uitgang hebben geduwd? Er was het kostbare foutje op een hoge bal tegen Liverpool. Salah profiteerde en schonk Liverpool de zege.

Na het WK leek Cancelo helemaal uit vorm, terwijl de 19-jarige Rico Lewis zich toonde en publiek lof kreeg van zijn trainer.