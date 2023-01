Remco Evenepoel verlaat Argentinië zonder winst: "Niet uitzonderlijk goed, ook niet slecht"

"Plan om later aan te vallen"

Op iets meer dan tien kilometer van de finishlijn in San Juan versnelde Quinn Simmons uit het peloton. Remco Evenepoel zat in het wiel van de jonge Amerikaan en ging meteen mee met zijn generatiegenoot.

Was het op voorhand afgesproken? Zo leek het wel... "Neen", zei Evenepoel na de rit bij Renaat Schotte.

"Het was eigenlijk mijn plan om pas om 5 à 6 kilometer van het einde te gaan, om zo de andere sprintersploegen een beetje schaakmat te zetten. Maar ik zag dat Simmons ging en dat is wel een goede bondgenoot."

"Door de meewind ging het eerst heel goed en reden we bijna een halve minuut weg. Maar in de tegenwind én met 4 à 5 ploegen achter ons, konden we moeilijk standhouden. Ik was eigenlijk al verrast dat het zo lang duurde, maar toch waren we een vogel voor de kat."