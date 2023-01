Pechvogel van het peloton: Nacer Bouhanni loopt hoofdblessure op in tweede koers na terugkeer

Nacer Bouhanni stuurt vroeg in het seizoen zijn kandidatuur door voor pechvogel van het peloton. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic was maar net hersteld van een gebroken nekwervel en kwam vanmiddag al opnieuw ten val in Mallorca. Zijn team meldt dat Bouhanni een hoofdblessure opliep. Hoe ernstig die is, zullen latere scans uitwijzen.