Uitblinker Ajay Mitchell is matchwinnaar bij Belgisch onderonsje in NCAA-basketbal

In het Amerikaanse universiteitsbasketbal stond gisteren het duel tussen Santa Barbara en Hawaï op het programma. Aan elke kant een Belg met een belangrijke rol in zijn team: Ajay Mitchell (20) bij Santa Barbara en Noel Coleman (23) bij thuisploeg Hawaï.



Voor Mitchell, vorig seizoen al de hemel ingeprezen door zijn coach, is het zijn 2e seizoen in de NCAA. Met een gemiddelde van bijna 16 punten per wedstrijd is de jonge guard uitgegroeid tot het speerpunt van zijn team.

Coleman heeft al wat meer ervaring in de VS. Hij is bezig aan zijn 4e seizoen op de universiteit van Hawaï, waar de guard basisspeler is en gemiddeld 14 punten per match maakt.



In het duel der Belgen was het vannacht Mitchell die het laken naar zich toetrok. De 20-jarige zoon van ex-Oostende-speler Barry Mitchell was de beste man op het veld.

Mitchell junior maakte 24 punten en scoorde in de slotseconden ook de beslissende basket. Na een sterke drive legde hij de bal via het bord binnen. Mitchell plukte ook 5 rebounds en gaf 3 assists. Coleman van zijn kant was goed voor 7 punten.

Dankzij de overwinning blijft Santa Barbara op kop in de Big West Conference, waardoor het team ook op koers blijft om straks in maart deel te nemen aan het prestigieuze NCAA Tournament.