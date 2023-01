Kim Meylemans daalt naar 8e plaats op WK skeleton

In november belandde Kim Meylemans in de lappenmand met 2 gebroken enkels, maar na een ware lijdensweg en race tegen de klok stoomde ze zich zo goed en zo kwaad als het kon klaar voor deze wereldtitelstrijd.



Drie weken geleden werd ze 9e in de Wereldbeker in Winterberg, hoewel ze amper kon lopen, vorige week won ze in de Europacup in Sigulda.



Ze had graag haar beste WK-resultaat - een 5e plaats in 2017 - verbeterd, maar met deze voorgeschiedenis mag ze blij zijn met de top 8.



Elke run startte Meylemans wat sneller, in de 3e run daalde ze met de zesde tijd af, maar kon ze toch niet opschuiven.



In de 4e run leek ze op weg om haar positie te verbeteren, maar naar het einde toe tikte ze hard de wand van de baan aan, waardoor ze snelheid verloor. Ze vloekte even, maar was toch blij met haar prestaties van het weekend.



De strijd om het goud was erg spannend. De Nederlandse Kimberley Bos, de Europese kampioene van 2022 in Sankt-Moritz, zette 2 knaltijden neer in de 3e en 4e run, maar de jonge Duitse Susanne Kreher weerstond aan de druk.



De wereldkampioene bij de jeugd van 2022 hield 1 honderdste seconde over op de Nederlandse. De nummer 3 van de Spelen was toch erg blij met haar eerste WK-medaille. Het brons was voor de Canadese Mirela Rahneva.