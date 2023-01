Opnieuw 6 Belgische teams in Roubaix: wildcards voor Sport Vlaanderen en Bingoal

In tegenstelling tot 2022 zullen er in 2023 25 in plaats van 24 ploegen deelnemen. Dat betekent dat iedereen die er vorig jaar bij was opnieuw een uitnodiging heeft gekregen, ook de ProContinentale Belgische teams Sport Vlaanderen en Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Alles samen zullen er dus 6 Belgische teams aan de start staan, want Soudal-Quick Step, Intermarché-Wanty-Circus, Alpecin-Deceuninck en Lotto-Dstny hebben automatisch startrecht.



Nieuwkomer dit jaar is niet Tudor, de ploeg van drievoudig winnaar Fabian Cancellara, maar wel een ander Zwitsers team: Q36.5, met daarbij onder meer de Belg Tom Devriendt, de nummer 4 van vorig jaar.

Bij de vrouwen mogen 24 ploegen deelnemen, wat betekent dat 7 teams een wildcard hebben gekregen. Hierbij 4 Franse teams, maar ook AG Insurance, de vrouwelijke evenknie van Soudal-Quick Step. Ook vorig jaar waren zij er al bij.