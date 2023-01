Julien Leclercq schaart zich bij Ben Mertens in tweede ronde Shoot Out Snooker

In het format van dit Shoot Out-toernooi wordt maar één frame gespeeld. Na 10 minuten is de match afgelopen, wie de hoogste score heeft wint. Er is ook een tijdsklok: in de eerste 5 minuten krijg je 15 seconden per poging, in de tweede 5 minuten 10 seconden.



In de 3 Engels-Belgische duels werd telkens de logica van de ranking niet gerespecteerd. Brecel (WS-10) ging de boot in tegen Joe Perry (WS-27) met 85-0.



Ben Mertens (WS-114) toonde zich met 34-21 sterker dan Anthony Hamilton (WS-40).



Inmiddels is de eerste century van het toernooi een feit: ex-prof Michael Holt, in 2020 winnaar van het toernooi, potte tegen de Chinees Lei Peifan (WS-75) een 116 weg.