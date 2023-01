Buitenlandse topclub wenkt voor Gouden Schoen Evrard: "Of ik al getekend heb? Euh... moeilijke vraag"

Geen dagje rust voor Nicky Evrard na haar Gouden Schoen, want in de ochtend moest de doelvrouw gewoon weer op het appel verschijnen bij OH Leuven. "Ik heb niet zo lang geslapen en de training was al vroeg, dus het pikte wel een beetje."

Die pijn werd uiteraard verzacht door de gedachte aan gisteravond. Wordt die Gouden Schoen ook haar afscheid aan België? "Een moeilijke vraag. Ik wil niet te ver vooruitlopen, ik focus me nu vooral op OH Leuven. De titel is het belangrijkste, daarna zien we wel."

Evrard geeft wel toe dat er interesse was na haar sterke EK. "Er waren een paar mooie clubs geïnteresseerd (Chelsea werd genoemd, red). Het wordt spannend", blijft ze aanvankelijk nog op de vlakte.

Maar heeft ze dan al elders getekend? "Euh... Goh, ja... Een moeilijke vraag. Het klopt dat ik gecharmeerd ben door de interesse van bepaalde clubs. Ik weet waar mijn voorkeur naartoe gaat."