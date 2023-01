KV Mechelen-coach Steven Defour 2 matchen in de tribune na aanvaring met ref

KV Mechelen kwam als overwinnaar uit de strijd met KV Kortrijk (3-2), maar toch was Steven Defour niet te spreken over de wedstrijdleiding van Arthur Denil. Na het laatste fluitsignaal ging hij hem de levieten lezen.



Defour lijkt hierbij de ref op de borst te porren, waarna Denil hem alsnog met rood wegstuurde. Voor dit incident wordt de coach van KV Mechelen nu 1 match geschorst, met ook nog eens 3 matchen met uitstel erbovenop.

Maar omdat Defour al zo'n voorwaardelijke schorsing meetorste, worden het er in plaats van 1 match effectief 2. Hij mag ook 2.500 euro boete betalen.

Op de zitting legde Defour uit dat hij gefrustreerd was over enkele beslissingen van Denil, die hij inconsequent vond fluiten. Hij gaf wel toe dat hij verkeerd met die frustraties is omgegaan, al ontkende hij de scheidsrechter aangeraakt te hebben.

Door de schorsing mist Defour niet alleen de uitmatch tegen Westerlo komend weekend, maar ook de heenmatch van de halve finales van de beker tegen Zulte Waregem.