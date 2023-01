"Ongekend, wereldklasse": Fabio Jakobsen prijst Remco Evenepoel na lead-out

"Het doet wel deugd na gisteren. We hebben getoond dat we een supersterke lead-out hebben."

"Het was een eindeloze dag. Na 130 kilometer zei ik tegen Yves Lampaert dat het leek alsof we al 300 kilometer aan het fietsen waren. Gelukkig ging de finale vrij snel."

"Ongekend, wereldklasse", vertelde hij over de bijdrage van Remco Evenepoel in de sprintvoorbereiding. "Nu ja, daarvoor heeft hij die trui."

Yves Lampaert deelde in de vreugde. "Het was een eindeloze en enorm warme dag. Mijn Garmin gaf 47 graden aan. Dat we het afmaken na gisteren is fantastisch."

"Het was niet de perfecte lead-out", was Michael Mørkøv toch enigszins kritisch voor zichzelf.

"Maar wij hebben zo'n sterke man als Remco. Hij zette alles goed op poten. Ik wachtte zelf iets te lang en werd overspoeld, maar gelukkig was Fabio de snelste."