Bert De Backer over leven als ex-prof: "Niet slecht om verantwoordelijkheid bij renner te leggen"

Ligt een renner dan niet wakker na zijn afscheid? Bert De Backer alvast niet. "De eerste keer dat ik het gemist heb, was tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix met Sporza-reporter Bavo Mortier."

"Het voorjaar was als renner niet mijn favoriete periode door het hoge niveau en de stress, maar tijdens de week voor Roubaix leefde ik op. De verkenning alleen al is fantasisch."

"Ik had dat gemist, maar ik voelde me minder performant worden, ik nam minder risico's en ik was klaar om het los te laten."