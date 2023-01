Dubbele opluchting bij Van der Poel na zege: "Had goede rug nodig om sterke Van Aert te kloppen"

"Het was zeker opnieuw de Mathieu waar ik in de kerstperiode duels mee heb uitgevochten", beaamt Wout van Aert na de zege van zijn rivaal in Benidorm.

Hoeveel deugd deed het om Van Aert nog eens te kunnen kloppen, 2 weken voor het WK? "Met mijn rug ben ik het meest tevreden", glimlacht Van der Poel.

"Die had ik wel nodig vandaag om Wout te kloppen, want hij kwam weer sterk voor de dag. Ik denk niet dat dit een referentie is voor het WK, het parcours was hier te atypisch voor."



"Ik had me gefocust op de balken. Vanaf dan werd het moeilijk om in te halen, ook de sprint was heel kort."

"Ik ben blij dat ik aan het langste eind trek. Het kwam echt aan op details, Wout kon evengoed winnen vandaag", eindigt de Nederlander nederig.