BEKIJK - Van Aert houdt zich nipt recht in beklijvende sprint: "Kon nét op tijd inhouden"

"Ik ben teleurgesteld dat ik niet op kop kon zitten in de laatste halve ronde", blikt Van Aert terug op zijn koers.

"Ik moest op dat punt zelf de koers hard maken en volop naar de finish rijden. Nu was ik te veel bezig met de kop houden, in plaats van de wedstrijd te winnen."

De winterstage heeft hij goed verteerd: "Ik voelde me meteen wel goed. Het enige nadeel dat ik had, was dat Lars van der Haar uit zijn pedaal schoot bij de start. Daar heb ik toch wat krachten verspeeld. En ik maakte ook wat foutjes in de zandbak."