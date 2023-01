De Ronde en Roubaix, een must voor Wout van Aert? "Ja, het is het moment"

Dirk De Wolf knikte instemmend op de fietsbeurs in Kortrijk: "Als je hem ziet rondvliegen deze winter en als je ziet hoe hij zijn trainingen opbouwt, dan verwachten we eerste plaatsen."

"Niet meer in Harelbeke of Wevelgem, wel in de Ronde of Roubaix verwachten we de oppergaai."

"Ik vind overigens dat Wout deze winter versterkt is. We vroegen ons af of dat nog kon. Ja dus."